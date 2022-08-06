Російська армія веде наступ на Бахмут — зведення Генштабу

На Донбасі російська армія веде наступ у напрямку до Бахмута, точаться бойові дії. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.



У Генштабі зазначили, що на Слов'янському напрямку противник вів вогонь з артилерії різних типів неподалік Мазанівки, Краснопілля, Сулигівки, Карнаухівки та Вірнопілля.



На Донецькому напрямку ворог веде наступальну операцію, основні зусилля зосереджує на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Застосовує штурмову та армійську авіацію.



На Краматорському напрямку зафіксовано обстріл біля Спірного та Івано-Дар'ївки.



На Бахмутському напрямку противник із танків, ствольної та реактивної артилерії обстрілював райони населених пунктів Бахмутське, Торецьк, Білогорівка, Краснополівка, Північне та Вершина. Наніс авіаудари поблизу Зайцева, Соледара, Бахмута та Берестового.



Окупанти вели наступальні бої у напрямках Яковлівка — Вершина та Кодема — Зайцеве. Успіху не мали, відійшли.



На Авдіївському напрямку противник вів обстріли зі ствольної та реактивної артилерії недалеко від Нью-Йорка, Первомайського, Водяного та Опитного. Завдав авіаційних ударів біля Новоградського, Павлівки та Пречистівки. Вів наступ у напрямку Лозове — Невельське. Успіху не мав, відійшов. Проводив перегрупування.



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