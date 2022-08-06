Російська армія веде наступ на Бахмут — зведення Генштабу

06 серпня 2022, 10:10

Російська армія веде наступ на Бахмут — зведення Генштабу

На Донбасі російська армія веде наступ у напрямку до Бахмута, точаться бойові дії. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

У Генштабі зазначили, що на Слов'янському напрямку противник вів вогонь з артилерії різних типів неподалік Мазанівки, Краснопілля, Сулигівки, Карнаухівки та Вірнопілля.

На Донецькому напрямку ворог веде наступальну операцію, основні зусилля зосереджує на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Застосовує штурмову та армійську авіацію.

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріл біля Спірного та Івано-Дар'ївки.

На Бахмутському напрямку противник із танків, ствольної та реактивної артилерії обстрілював райони населених пунктів Бахмутське, Торецьк, Білогорівка, Краснополівка, Північне та Вершина. Наніс авіаудари поблизу Зайцева, Соледара, Бахмута та Берестового.

Окупанти вели наступальні бої у напрямках Яковлівка — Вершина та Кодема — Зайцеве. Успіху не мали, відійшли.

На Авдіївському напрямку противник вів обстріли зі ствольної та реактивної артилерії недалеко від Нью-Йорка, Первомайського, Водяного та Опитного. Завдав авіаційних ударів біля Новоградського, Павлівки та Пречистівки. Вів наступ у напрямку Лозове — Невельське. Успіху не мав, відійшов. Проводив перегрупування.

Дивіться також:

Ще за темою

Інше
Війна Ситуація на фронті
Організації
Генштаб ЗСУ
Місця
Бахмут

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
12:58
Є серйозні ризики у роботі Запорізької АЕС — заява «Енергоатому»
10:45
«ДНР» повідомила, що в Донецьку загинули четверо людей
09:36
В окупованій Макіївці — масштабна пожежа, детонують боєприпаси
00:52
Актора Гарусова прийняли за музиканта Шнурова на окупованій Луганщині
00:06
У Донецьку горів залізничний вокзал. «Кухар Путіна» приїхав до «ЛНР». Головне за день ►
21:40
«ДНР»: Мінімум десятьох людей поранено під час обстрілу Куйбишевського району Донецька
20:49
У Шнурова заперечують поїздку до окупованого міста Луганщини
20:10
Донецьк та Макіївка під обстрілами, снаряд влучив по автобусу з пасажирами
19:32
Лондонський коледж музики усунув викладача за виступ в окупованому Маріуполі
16:01
«Кухар Путіна» Пригожин приїхав до «ЛНР»
15:38
За добу до поліції надійшло 67 заяв мешканців Луганщини про злочини
15:29
Забирали з ринків та зупинок: У Луганську «військові» патрулі примусово мобілізують чоловіків
14:51
Скільки коштують овочі та фрукти: Житель Донецька показав покупки
14:34
Потрібна зброя, маємо негайно звільнити людей — ВП про деокупацію Півдня країни
14:10
Рівень смертності в Маріуполі збільшився вп'ятеро — мерія
Всі новини
12:58
Є серйозні ризики у роботі Запорізької АЕС — заява «Енергоатому»
12:10
Били по містах у відносному тилу: У Донецькій ОВА показали наслідки обстрілів
11:46
Нічний ракетний удар по Миколаєву: Постраждали сім мікрорайонів, є поранені
11:16
Окупанти обстріляли 20 населених пунктів у Донецькій області
10:45
«ДНР» повідомила, що в Донецьку загинули четверо людей
10:10
Російська армія веде наступ на Бахмут — зведення Генштабу
09:36
В окупованій Макіївці — масштабна пожежа, детонують боєприпаси
09:09
Війська РФ обстріляли Дніпропетровщину: Пошкоджено 11 багатоповерхівок, є поранені
08:46
Російська армія обстрілює Донеччину: П'ятеро людей загинули, 14 поранено
08:23
У Костянтинівці через удар армії РФ зруйновано житлову п'ятиповерхівку
00:52
Актора Гарусова прийняли за музиканта Шнурова на окупованій Луганщині
00:06
У Донецьку горів залізничний вокзал. «Кухар Путіна» приїхав до «ЛНР». Головне за день ►
23:56
Глава української Amnesty International звільняється після скандалу
22:30
ЗМІ: Українського військового публічно катував та вбив найманець із батальйону «Ахмат»
21:40
«ДНР»: Мінімум десятьох людей поранено під час обстрілу Куйбишевського району Донецька
Всі новини
ВІДЕО
Били по містах у відносному тилу: У Донецькій ОВА показали наслідки обстрілів
06 серпня, 12:10
В окупованій Макіївці — масштабна пожежа, детонують боєприпаси
06 серпня, 09:36
У Донецьку горів залізничний вокзал. «Кухар Путіна» приїхав до «ЛНР». Головне за день ►
06 серпня, 00:06

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти