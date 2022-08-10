Двох колишніх правоохоронців судитимуть за відео з позиціями ЗСУ

Двоє колишніх правоохоронців із Донецької області передали російським окупантам відеозапис із розташуванням позицій Збройних сил України. Державне бюро розслідувань вже завершило досудове розслідування та передало до суду обвинувальний акт.



За даними слідства, у травні 2022 року екс-правоохоронці здійснили відеозйомку позицій Збройних сил України в Донецькій області. Місце дислокації українських військовослужбовців було поширене у російському чат-боті. Дії фігурантів створили загрозу знищення позицій ЗСУ та безпеки військових, які захищають Україну», - повідомляє прес-служба ДБР.



Екс-правоохоронців затримано. Їх підозрюють у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розташування ЗСУ (ч. 2 ст. 114-2 КК України).