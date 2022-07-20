Трьох мешканців Бахмута підозрюють у здачі даних про ЗСУ росармії

Трьом жителям Бахмута Донецької області, які здавали росіянам позиції Збройних сил України, повідомили про підозру. Їм загрожує до восьми років ув'язнення. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.



За даними слідства, у травні-липні 2022 року троє мешканців Бахмута розміщували в чат-ботах та проросійських групах одного з месенджерів текстові повідомлення з інформацією про переміщення та розташування військовослужбовців та техніки ЗСУ в окремих районах Донецької області.



«При цьому підозрювані усвідомлювали, що ця інформація може бути використана державою-окупантом під час обстрілів, зокрема міста Бахмут та Бахмутського району», - зазначили у прокуратурі.



Трьом чоловікам повідомили про підозру у незаконному розповсюдженні інформації про переміщення та розташування ЗСУ, по можливості їх ідентифікації на місцевості, вчинену в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України).



Наразі вони затримані, вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.