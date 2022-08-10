Російські сили обстріляли Костянтинівку, зруйновано автомагазин

Російські сили обстріляли Костянтинівку на Донеччині.



Як повідомляють місцеві жителі у Telegram-каналі, «приліт» — поряд із приватним сектором. Сильно зруйновано автомагазин та сусідні будівлі. Також вилетіли вікна у будинках неподалік. У дворах людей розкидані уламки. Жертв, попередньо, немає.



Наслідки люди зняли на відео (лунає нецензурна лексика).

Російські сили зранку обстріляли Костянтинівку на Донеччині.



Як повідомляють місцеві жителі, «приліт» — поряд із приватним сектором. Сильно зруйновано автомагазин та сусідні будівлі. У дворах людей розкидані уламки. Жертв, попередньо, немаєhttps://t.co/bkDNQAs9EO pic.twitter.com/1wcxjeeybk — Новости Донбасса (@novostidnua) August 10, 2022