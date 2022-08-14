«ДНР»: Донецьк та Макіївка під обстрілом, є жертви

Сьогодні окуповані Донецьк та Макіївка потрапили під обстріл, серед мирних жителів є загиблі та постраждалі. Про це повідомляє «штаб територіальної оборони ДНР».



Повідомляється, що під час обстрілу Червоногвардійського району Макіївки загинув чоловік 1962 року народження, ще один чоловік отримав поранення.



Крім того, наголошується, що внаслідок обстрілу Куйбишевського району Донецька поранення отримав чоловік 1942 року народження, та загинув чоловік 1945 року народження. Під час обстрілу Ленінського району загинув мирний житель 1951 року народження, його дружина 1954 року народження поранена.



У місцевих пабликах у соцмережах очевидці повідомили про влучення снаряда в 16-поверховий будинок в мікрорайоні Магістральний у Куйбишевському районі міста.