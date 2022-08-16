«ДНР»: Під час обстрілів загинула жінка в Макіївці, у Донецьку поранено двох людей

Мешканка Макіївки загинула сьогодні вранці внаслідок обстрілу. Про це заявили в окупаційній адміністрації міста.



Уточнюється, що загибла 1967 року народження, перебувала у селищі Первомайський на провулку Хибінського, 41.



Як заявив голова окупаційної адміністрації Донецька Олексій Кулемзін, у Кіровському та Петрівському районах міста в результаті обстрілів поранено двох мирних жителів — чоловіка і жінку. Також є пошкодження у житловому фонді.



Раніше повідомлялося , що минулої доби на окупованій Донеччині під обстрілами загинули 9 цивільних, у тому числі кореспондентка російського телеканалу.