«ДНР» заявила про захоплення села під Бахмутом

Населений пункт Вершина Бахмутської громади на Донеччині захоплений російською армією. Про це заявив так званий «штаб тероборони ДНР».

Повідомляється, що загалом від 24 лютого захоплено 268 населених пунктів у Донецькій області.



Село знаходиться на південний схід від Бахмута, між двома автошляхами, що ведуть в окуповані Світлодарськ та Горлівку.

У Генштабі ЗСУ повідомляли, що на Бахмутському напрямку противник обстріляв райони Бахмута, Соледара, Зайцева, Білогорівки та Майорська. Вів наступальні та штурмові дії неподалік Залізного, Шумів і Зайцева — успіху не мав, відійшов. У районі Соледара та Бахмутського бойові дії продовжуються.