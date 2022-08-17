«ДНР» заявила о захвате села под Бахмутом

Населенный пункт Вершина Бахмутской громады в Донецкой области захвачен российской армией. Об этом заявил так называемый «штаб теробороны ДНР».

Сообщается, что в целом с 24 февраля захвачены 268 населенных пунктов в Донецкой области.



Село находится к юго-востоку от Бахмута, между двумя автодорогами, ведущими в оккупированные Светлодарск и Горловку.

В Генштабе ВСУ сообщали, что на Бахмутском направлении противник обстрелял районы Бахмута, Соледара, Зайцево, Белогоровки и Майорска. Вел наступательные и штурмовые действия неподалеку от Зализного, Шумов и Зайцево — успеха не имел, отошел. В районе Соледара и Бахмутского боевые действия продолжаются.