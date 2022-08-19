Сьогодні у Харкові – День жалоби

У Харкові сьогодні оголошено День жалоби. Про це заявив мер міста Ігор Терехов.



«Вечір 17 серпня та ранок 18 серпня стали одними з найважчих для Харкова з початку війни. Загинули люди, багато поранених, зокрема – діти», - написав Терехов.



Також він повідомив, що вранці 19 серпня армія Росії вдарила по трьох районах міста. Під ударом окупантів опинилися Київський, Основ'янський та Немишлянський райони. В одному з місць окупанти потрапили до житлової будівлі, попередньо одна людина постраждала. Терехов до того ж повідомив про приліт російських снарядів інфраструктурним об'єктом. Там виникла пожежа.

Раніше ми з посиланням на прес-службу ДСНС у Харківській області повідомляли , що станом на 15:00 18 серпня було відомо про 12 загиблих внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Салтівському районі Харкова.