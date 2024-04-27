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Виїзд з фронтового Часового Яру досі можливий — людей закликають евакуюватися

27 квітня 2024, 14:43

Виїзд з фронтового Часового Яру досі можливий — людей закликають евакуюватися

Виїзд з Часового Яру Донецької області відкритий, і місцеві жителі ще мають змогу евакуюватися. Про це заявили у міській військовій адміністрації.

Глава Часів'ярської військової адміністрації Сергій Чаус закликає не вірити російській пропаганді, яка стверджує, що місто вже неможливо залишити через блокування українськими військами.

«Ці тези доносять саме російські канали, російські пабліки, які намагаються максимально дезорієнтувати людей. Евакуація відбувається, виїзд із міста не те, що можливий, він відбувається щодня. І ми це робимо самі, робимо за допомогою наших друзів-волонтерів, які нам допомагають у деяких моментах, тому це продовжується. І інформація від російських ЗМІ не відповідає дійсності», — каже Чаус.

Мирний житель Олексій розповів журналістам «Новин Донбасу», що він зміг виїхати з міста вільно — велосипедом.

«Це неправда, що блокують виїзд. Причому зараз активно почали люди виїжджати з Часового Яру, чиї будинки розбиті. І я зв'язувався з волонтерами, і волонтери заїжджали туди до нас, куди вже їздити не можна. Я виїхав вільно. Ніхто мені не заважав. Велосипедом, своїм ходом», — розповів чоловік.

Навколо міста тривають активні бойові дії. Обласна влада закликає жителів прифронтових міст і сіл не зволікати та евакуюватися.

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