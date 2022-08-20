Можуть бути особливо жорстокі атаки РФ: Зеленський закликав українців бути стійкими

Наступного тижня, коли Україна відзначатиме День Незалежності та День прапора, російські окупанти можуть робити особливо жорстокі атаки. Про це попередив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні 20 серпня.



«Ми повинні усвідомлювати те, що цього тижня Росія може постаратися зробити щось особливо гидке, щось жорстоке. Такий у нас ворог. Але й будь-якого іншого тижня за ці півроку Росія робила те саме постійно — гидке і жорстоке», — сказав президент.



Зеленський підкреслив, що одним із ключових завдань ворога є принизити українців, знецінити можливості України, її героїв, а також поширити зневіру, страх і конфлікти.



«Тому важливо ніколи, жодної хвилини не поступатися цьому ворожому тиску, не накручувати себе, не виявляти слабкості. Ми всі маємо бути достатньо міцними, щоб протистояти будь-яким ворожим провокаціям стільки, скільки потрібно, щоб змусити окупантів відповісти за всі свої удари і за той терор — за Харків, за Донбас, за "Азовсталь", за Миколаїв, за фільтраційні табори, за Бучу , Ірпінь, за всі міста», — сказав він.



Президент додав, що українці мають бути достатньо міцними, щоб вистояти та пройти весь шлях до перемоги.