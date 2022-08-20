Можуть бути особливо жорстокі атаки РФ: Зеленський закликав українців бути стійкими

20 серпня 2022, 21:46

Можуть бути особливо жорстокі атаки РФ: Зеленський закликав українців бути стійкими

Наступного тижня, коли Україна відзначатиме День Незалежності та День прапора, російські окупанти можуть робити особливо жорстокі атаки. Про це попередив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні 20 серпня.

«Ми повинні усвідомлювати те, що цього тижня Росія може постаратися зробити щось особливо гидке, щось жорстоке. Такий у нас ворог. Але й будь-якого іншого тижня за ці півроку Росія робила те саме постійно — гидке і жорстоке», — сказав президент.

Зеленський підкреслив, що одним із ключових завдань ворога є принизити українців, знецінити можливості України, її героїв, а також поширити зневіру, страх і конфлікти.

«Тому важливо ніколи, жодної хвилини не поступатися цьому ворожому тиску, не накручувати себе, не виявляти слабкості. Ми всі маємо бути достатньо міцними, щоб протистояти будь-яким ворожим провокаціям стільки, скільки потрібно, щоб змусити окупантів відповісти за всі свої удари і за той терор — за Харків, за Донбас, за "Азовсталь", за Миколаїв, за фільтраційні табори, за Бучу , Ірпінь, за всі міста», — сказав він.

Президент додав, що українці мають бути достатньо міцними, щоб вистояти та пройти весь шлях до перемоги.

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