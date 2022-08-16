У ЗСУ розповіли про підготовку армії РФ до провокацій до Дня Незалежності України

У Збройних силах України заявляють, що російська армія перекидає озброєння до Білорусі і, можливо, атакуватиме Україну 24 серпня в День Незалежності. Про це на брифінгу повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, зазначивши, що українські військові перебувають у бойовій готовності 24/7 з початку повномасштабної війни з РФ.

«Збройні сили України постійно спостерігають переміщення військ та перевезення боєкомплектів (як ракет «Іскандер», так і інших). Це відбувається не сьогодні, не вчора, а завжди. Якщо прилітає Іл-76 на один із аеродромів Білорусі, зрозуміло, що він перевозить там озброєння», - заявив Ігнат, зазначивши, що є дані розвідки, і у відкритих джерелах є інформація, що армія РФ нарощує свої сили на білоруській території.



Він повідомив, що у цих процесах є і політична складова, загрози для Заходу на кордонах цієї держави, а також загрози Україні. Але, за словами Ігната, ця загроза була завжди, оскільки територію Білорусі РФ використала з перших днів повномасштабної агресії, завдавала звідти ударів.

Юрій Ігнат заявив, що до російських провокацій потрібно безперечно готуватися. До того ж нагадав, що незабаром велике національне свято – День Незалежності України, а РФ «завжди використовує такі дати для «привітань», і ми маємо бути готовими до цього».

Раніше 12 серпня секретар РНБО Олексій Данилов заявив про плани Росії влаштувати провокацію, пов'язану з президентом України Володимиром Зеленським, не виключив, що це відбудеться 24 серпня у День Незалежності.