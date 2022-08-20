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Могут быть особенно жестокие атаки РФ: Зеленский призвал украинцев быть стойкими

20 августа 2022, 21:46

Могут быть особенно жестокие атаки РФ: Зеленский призвал украинцев быть стойкими

На следующей неделе, когда Украина будет отмечать День Назависимости и День флага, российские оккупанты могут совершать особо жестокие атаки. Об этом предупредил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении 20 августа.

«Мы должны осознавать то, что на этой неделе Россия может постараться сделать что-то особенно гадкое, что-то особенно жестокое. Такой у нас враг. Но и любую другую неделю за эти полгода Россия делала то же самое постоянно — гадкое и жестокое», — сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что одна из ключевых задач врага — унизить украинцев, обесценить возможности Украины, ее героев, а также распространить неверие, страх и конфликты.

«Поэтому важно никогда, ни одной минуты не уступать этому враждебному давлению, не накручивать себя, не проявлять слабости. Мы все должны быть достаточно прочными, чтобы противостоять любым вражеским провокациям столько, сколько нужно, чтобы заставить оккупантов ответить за все свои удары и за тот террор — за Харьков, за Донбасс, за "Азовсталь", за Николаев, за фильтрационные лагеря, за Бучу, Ирпень, за все города», — сказал он.

Президент добавил, что украинцы должны быть достаточно крепкими, чтобы выстоять и пройти весь путь к победе.

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