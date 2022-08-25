Окупанти у День незалежності України обстріляли 58 населених пунктів

Перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін повідомив про обстріл 58 населених пунктів з боку російських окупаційних військ за минулу добу середи, 24 серпня, коли в Україні відзначався День незалежності. Про це повідомляється на сайті МВС.



«Кількість обстрілів населених пунктів збільшилася. Минулої доби поліція зафіксувала обстріли 58 населених пунктів - це значно більша кількість обстрілів, ніж ми зазвичай фіксуємо. Внаслідок таких обстрілів гинуть і травмуються десятки людей», - сказав Єнін.



Вчора окупанти завдали удару потягом у Чаплино Дніпропетровської області. Сьогодні вранці рятувально-пошукові роботи завершились. Внаслідок ракетних ударів загинули 25 людей, ще 31 - постраждали.