Вранці 25 серпня ЗСУ завдали ще одного удару по Антонівському мосту в окупованому військами РФ Херсоні. Про це повідомляє «Громадське» із посиланням на слова прес-секретаря оперативного командування «Південь» Наталії Гуменюк.

Вона наголосила, що для обстрілу споруди українські військові використали артилерію.



«ЗСУ зробили все для того, щоб окупанти не могли використовувати міст для переправлення важкої техніки та боєприпасів», — повідомила Гуменюк, зазначивши, що результати удару ще уточнюються, але військові України вже мають інформацію про те, що окупанти не можуть його ні використати, ні ремонтувати. Гуменюк уточнила, що ремонтувати міст окупанти не зможуть «оскільки ремонтні бригади також евакуйовані, усвідомлюючи, що вогневий контроль не припиняється».

Міністр також заявива, що ЗСУ зберігає вогневий контроль над Антонівським мостом.

Раніше 24 серпня міністр оборони України Олексій Рєзніков анонсував «хороші новини» з фронту до кінця 2022 року.