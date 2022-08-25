ЗСУ завдали ще одного удару по Антонівському мосту

25 серпня 2022, 17:35

ЗСУ завдали ще одного удару по Антонівському мосту

Вранці 25 серпня ЗСУ завдали ще одного удару по Антонівському мосту в окупованому військами РФ Херсоні. Про це повідомляє «Громадське» із посиланням на слова прес-секретаря оперативного командування «Південь» Наталії Гуменюк.

Вона наголосила, що для обстрілу споруди українські військові використали артилерію.

«ЗСУ зробили все для того, щоб окупанти не могли використовувати міст для переправлення важкої техніки та боєприпасів», — повідомила Гуменюк, зазначивши, що результати удару ще уточнюються, але військові України вже мають інформацію про те, що окупанти не можуть його ні використати, ні ремонтувати. Гуменюк уточнила, що ремонтувати міст окупанти не зможуть «оскільки ремонтні бригади також евакуйовані, усвідомлюючи, що вогневий контроль не припиняється».

Міністр також заявива, що ЗСУ зберігає вогневий контроль над Антонівським мостом.

Раніше 24 серпня міністр оборони України Олексій Рєзніков анонсував «хороші новини» з фронту до кінця 2022 року.

Ще за темою

Місця
Херсон Антонівський міст
Інше
Війна окупація

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
18:52
Горить територія заводу «Стирол» у Горлівці
18:06
Україна оголосила підозру соратнику Кадирова, який захоплював міста Луганщини
17:41
Влада Петербурга збирається встановити в Маріуполі пам'ятник Невському
17:35
ЗСУ завдали ще одного удару по Антонівському мосту
17:09
На окупованому півдні України розпочалося відновлення електропостачання
17:02
Пожежа в Маріуполі охопила житлові будинки та школу
16:23
Магазини з «Л/ДНР» налагоджують продаж наркотиків у захоплених містах
16:06
Замахи на посібників Росії, Мелітополь та Бердянськ будуть без газу. Тиждень в окупації ►
15:56
У «суді» Криму для Джелялова та Ахтемових вимагають 15 років позбавлення волі
15:20
Окупанти вивезли з Луганської області до РФ двісті тисяч тонн зерна — Гайдай
15:01
Окупований південь України майже повністю залишився без електроенергії
14:14
У Макіївці скоротили подачу води до одного разу на тиждень
13:20
Обійняли посади в окупаційній адміністрації Маріуполя: Депутатам міськради повідомили про підозру
12:50
«ДНР»: У Петрівському районі Донецька чоловік підірвався на міні «Пелюстка»
12:34
Квартал закрили військові РФ: У Маріуполі окупанти готуються «судити» військовополонених
Всі новини
18:52
Горить територія заводу «Стирол» у Горлівці
18:34
Через обстріл Орєхова у Запорізьскій області загинув 17-річний хлопець - ОВА
18:06
Україна оголосила підозру соратнику Кадирова, який захоплював міста Луганщини
17:41
Влада Петербурга збирається встановити в Маріуполі пам'ятник Невському
17:35
ЗСУ завдали ще одного удару по Антонівському мосту
17:09
На окупованому півдні України розпочалося відновлення електропостачання
17:02
Пожежа в Маріуполі охопила житлові будинки та школу
16:57
У Донецькій ОВА показали багатоповерхівки Слов'янська після обстрілу
16:40
Україна повернула з РФ 53 дитини — Верещук
16:31
Запорізька АЕС була відключена від мережі вперше в історії — «Енергоатом»
16:23
Магазини з «Л/ДНР» налагоджують продаж наркотиків у захоплених містах
16:06
Замахи на посібників Росії, Мелітополь та Бердянськ будуть без газу. Тиждень в окупації ►
15:56
У «суді» Криму для Джелялова та Ахтемових вимагають 15 років позбавлення волі
15:27
Економіка України може зрости на 15,5% у 2023 році — уряд
15:20
Окупанти вивезли з Луганської області до РФ двісті тисяч тонн зерна — Гайдай
Всі новини
ВІДЕО
У Донецькій ОВА показали багатоповерхівки Слов'янська після обстрілу
25 серпня, 16:57
Замахи на посібників Росії, Мелітополь та Бердянськ будуть без газу. Тиждень в окупації ►
25 серпня, 16:06
День незалежності під обстрілами. У Донецьку горить «Галактика». Головне за день ►
24 серпня, 23:17

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти