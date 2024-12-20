Атака БПЛА на Бориспільський район: загорівся склад

Результат атаки БПЛА на Бориспільський район. Фото: ДСНС Київської області

Сьогодні о 00:50 внаслідок чергової атаки російських безпілотників на території Бориспільського району сталося загоряння складського приміщення площею 15 000 м². Про це йдеться у звіті ДСНС України



«На місці працюють 72 надзвичайники ДСНС та 24 одиниці техніки. До ліквідації залучено спеціалізовану техніку з Києва, аеропорту "Бориспіль", місцеві пожежні команди, пожежний потяг Південно-Західної залізниці, а також автомобілі для підвозу води від місцевих органів влади», - зазначили рятувальники.

Результат атаки БПЛА на Бориспільський район. Фото: ДСНС Київської області

Результат атаки БПЛА на Бориспільський район. Фото: ДСНС Київської області

Результат атаки БПЛА на Бориспільський район. Фото: ДСНС Київської області

Результат атаки БПЛА на Бориспільський район. Фото: ДСНС Київської області

За даними ДСНС, пожежу було локалізовано о 04:05. Загиблих та постраждалих немає.