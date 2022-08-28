Стали відомі подробиці вибухів та пожежі на мисі Фіолент у Криму

В окупованому Криму на мисі Фіолент сталася сильна пожежа. Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.



До пожежі повідомлялося про вибухи у цьому районі.



«За словами очевидців, пожежа сталася через ракету, яку запускали у бік України, але та впала неподалік місця запуску», — пише Тelegram-канал «Крим сьогодні. Новини».

Раніше «губернатор» Севастополя Михайло Развозжаєв заявив, що у Севастополі в неділю, 28 серпня, знову спрацювала система ППО. Він стверджує, що збили БПЛА над морем у районі мису Херсонес.



Місцеві жителі також повідомляли про вибухи в районі Алупки, Козацької бухти та Сімеїзу.