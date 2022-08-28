В Крыму прогремела серия взрывов

Сегодня в оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов. Об этом сообщают местные Тelegram-каналы.



Как сообщается, взрывы были слышны в районе мыса Фиолент, Казачьей бухты.

«Губернатор» Севастополя Михаил Развожаев заявил, что снова сработала система ПВО.



«В Севастополе снова отработала система ПВО. По предварительным данным сбили БПЛА над морем в районе Мыса Херсонес. Ситуация полностью под контролем», — написал он в Тelegram.



Днем взрывы были слышны в районе Алупки.



«В Алупке (Крым) были слышны взрывы. Очевидцы также сообщают о пожаре в лесополосе в районе Симеиза», — пишет канал «ЧП Севастополь».



Позднее крымское МЧС заявило, что в районе Симеиза произошло «возгорание лесной подстилки».