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В Крыму прогремела серия взрывов

28 августа 2022, 19:47

В Крыму прогремела серия взрывов

Сегодня в оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов. Об этом сообщают местные Тelegram-каналы.

Как сообщается, взрывы были слышны в районе мыса Фиолент, Казачьей бухты. 

«Губернатор» Севастополя Михаил Развожаев заявил, что снова сработала система ПВО.

«В Севастополе снова отработала система ПВО. По предварительным данным сбили БПЛА над морем в районе Мыса Херсонес. Ситуация полностью под контролем», — написал он в Тelegram.

Днем взрывы были слышны в районе Алупки.

«В Алупке (Крым) были слышны взрывы. Очевидцы также сообщают о пожаре в лесополосе в районе Симеиза», — пишет канал «ЧП Севастополь».

Позднее крымское МЧС заявило, что в районе Симеиза произошло «возгорание лесной подстилки».

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