У Криму безпілотник влетів у дах штабу Чорноморського флоту РФ

Безпілотник у Севастополі. Скріншот

У дах штабу Чорноморського флоту Росії у Севастополі влетів безпілотник. Про це заявив призначений РФ «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв.



За його словами, безпілотник «йшов низько» і збитий не був, «хоча над бухтою працювали стрілецькою зброєю».



«Як бачите приліт у дах штабу БПЛА, серйозних руйнувань немає...», — додав Развожаєв, опублікувавши фото наслідків удару. Він звинуватив в атаці українську сторону.

Підходи та під'їзди до штабу флоту було перекрито поліцією.



Пізніше Розвожаєв уточнив, що «відпрацював ПВН (пост повітряної оборони флоту)». «Збили БПЛА прямо над штабом флоту. Впав на покрівлю і спалахнув. Влучання не вийшло», — наголосив він.

Також у мережі з'явились відео польоту безпілотника над Севастополем від очевидців.

31 липня підконтрольна РФ влада Севастополя заявила про атаку на штаб Чорноморського флоту РФ безпілотником. Тоді повідомлялося про шістьох постраждалих.



Напередодні, увечері 19 серпня, у Севастополі заявили, що система ППО збила безпілотник. Також ППО працювало над Євпаторією.