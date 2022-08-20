У Криму безпілотник влетів у дах штабу Чорноморського флоту РФ

Оновлено
20 серпня 2022, 08:58

У Криму безпілотник влетів у дах штабу Чорноморського флоту РФ

Безпілотник у Севастополі. Скріншот Безпілотник у Севастополі. Скріншот

У дах штабу Чорноморського флоту Росії у Севастополі влетів безпілотник. Про це заявив призначений РФ «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв.

За його словами, безпілотник «йшов низько» і збитий не був, «хоча над бухтою працювали стрілецькою зброєю».

«Як бачите приліт у дах штабу БПЛА, серйозних руйнувань немає...», — додав Развожаєв, опублікувавши фото наслідків удару. Він звинуватив в атаці українську сторону.

Підходи та під'їзди до штабу флоту було перекрито поліцією.

Пізніше Розвожаєв уточнив, що «відпрацював ПВН (пост повітряної оборони флоту)». «Збили БПЛА прямо над штабом флоту. Впав на покрівлю і спалахнув. Влучання не вийшло», — наголосив він.

Також у мережі з'явились відео польоту безпілотника над Севастополем від очевидців.

31 липня підконтрольна РФ влада Севастополя заявила про атаку на штаб Чорноморського флоту РФ безпілотником. Тоді повідомлялося про шістьох постраждалих.

Напередодні, увечері 19 серпня, у Севастополі заявили, що система ППО збила безпілотник. Також ППО працювало над Євпаторією.

Ще за темою

Місця
Крим
Інше
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
13:31
Окупанти збираються відновити меткомбінат імені Ілліча у Маріуполі
12:46
У Донецьку під обстріл потрапила виправна колонія, поранених відвезли до лікарень
10:58
У Криму повідомляють про вибухи в Бахчисараї
10:18
У Криму черговий вибух — тепер в Євпаторії
09:25
«ДНР»: У Донецьку через обстріли загинули двоє людей, один житель поранений
08:58
У Криму безпілотник влетів у дах штабу Чорноморського флоту РФ
23:12
Ракетні удари по Донбасу. З Авдіївки евакуювали останню лікарню. Головне за день ►
21:03
У Євпаторії і Севастополі чути вибухи
20:41
«ДНР»: Двоє жителів Донецька загинули під час обстрілу
19:20
В угрупуванні «ДНР» пояснили, чому не поспішають проводити незаконний «референдум»
16:11
«ДНР»: Пушилін повідомив, що навчання у школах буде комбінованим
14:40
РФ готує «судилище» над військовополоненими в окупованому Маріуполі — ГУР МО
13:18
У Нацполіції зареєстрували 53 звернення мешканців Луганської області за добу
13:15
Колишній мер Краснодара очолить «раду міністрів» окупованої частини Харківської області
12:56
«ДНР» перелічила міста, де скасовано плату за воду
Всі новини
13:31
Окупанти збираються відновити меткомбінат імені Ілліча у Маріуполі
12:46
У Донецьку під обстріл потрапила виправна колонія, поранених відвезли до лікарень
12:07
ППО збила над Дніпропетровською областю чотири ракети
11:43
Російські військові обстріляли 11 населених пунктів у Донецькій області
11:15
У російському Сочі сталася пожежа в районі міжнародного аеропорту
10:58
У Криму повідомляють про вибухи в Бахчисараї
10:18
У Криму черговий вибух — тепер в Євпаторії
09:56
Окупанти наступають на Бахмут, точаться бої — Генштаб
09:25
«ДНР»: У Донецьку через обстріли загинули двоє людей, один житель поранений
08:58
У Криму безпілотник влетів у дах штабу Чорноморського флоту РФ
08:56
Війська РФ вночі чотири рази обстріляли Дніпропетровську область
08:22
Жертвами обстрілів Донецької області стали семеро людей, ще 13 поранені
23:45
У Запорізькій області під час обстрілу важко поранено дівчинку
23:12
Ракетні удари по Донбасу. З Авдіївки евакуювали останню лікарню. Головне за день ►
22:33
ЗМІ: Кремль хотів, щоб маріонетковий уряд України очолював Царьов чи Янукович
Всі новини
ВІДЕО
У Криму безпілотник влетів у дах штабу Чорноморського флоту РФ
20 серпня, 08:58
Ракетні удари по Донбасу. З Авдіївки евакуювали останню лікарню. Головне за день ►
19 серпня, 23:12
Вранці війська РФ завдали удару по Краматорську, зруйновано навчальні заклади
19 серпня, 08:19

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти