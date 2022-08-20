У Криму черговий вибух — тепер в Євпаторії

20 серпня 2022, 10:18

У Криму черговий вибух — тепер в Євпаторії

В окупованому Криму знову пролунав вибух — в Євпаторії.

Як повідомив призначений окупантами «голова Криму» Сергій Аксьонов, спрацювала система ППО.

«У Західному Криму спрацювала система ППО. Мета вражена. Постраждалих та пошкоджень немає», — запевняє Аксьонов.

Також він звернувся до кримчан із закликом зберігати спокій.

Місцеві жителі у Telegram-каналах повідомляють, що вибухи були над Заозерним, це передмістя Євпаторії.


Нагадаємо, сьогодні вранці у дах штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі влетів безпілотник.

Ще за темою

Інше
Війна Вибухи
Місця
Крим Євпаторія

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
13:31
Окупанти збираються відновити меткомбінат імені Ілліча у Маріуполі
12:46
У Донецьку під обстріл потрапила виправна колонія, поранених відвезли до лікарень
10:58
У Криму повідомляють про вибухи в Бахчисараї
10:18
У Криму черговий вибух — тепер в Євпаторії
09:25
«ДНР»: У Донецьку через обстріли загинули двоє людей, один житель поранений
08:58
У Криму безпілотник влетів у дах штабу Чорноморського флоту РФ
23:12
Ракетні удари по Донбасу. З Авдіївки евакуювали останню лікарню. Головне за день ►
21:03
У Євпаторії і Севастополі чути вибухи
20:41
«ДНР»: Двоє жителів Донецька загинули під час обстрілу
19:20
В угрупуванні «ДНР» пояснили, чому не поспішають проводити незаконний «референдум»
16:11
«ДНР»: Пушилін повідомив, що навчання у школах буде комбінованим
14:40
РФ готує «судилище» над військовополоненими в окупованому Маріуполі — ГУР МО
13:18
У Нацполіції зареєстрували 53 звернення мешканців Луганської області за добу
13:15
Колишній мер Краснодара очолить «раду міністрів» окупованої частини Харківської області
12:56
«ДНР» перелічила міста, де скасовано плату за воду
Всі новини
13:31
Окупанти збираються відновити меткомбінат імені Ілліча у Маріуполі
12:46
У Донецьку під обстріл потрапила виправна колонія, поранених відвезли до лікарень
12:07
ППО збила над Дніпропетровською областю чотири ракети
11:43
Російські військові обстріляли 11 населених пунктів у Донецькій області
11:15
У російському Сочі сталася пожежа в районі міжнародного аеропорту
10:58
У Криму повідомляють про вибухи в Бахчисараї
10:18
У Криму черговий вибух — тепер в Євпаторії
09:56
Окупанти наступають на Бахмут, точаться бої — Генштаб
09:25
«ДНР»: У Донецьку через обстріли загинули двоє людей, один житель поранений
08:58
У Криму безпілотник влетів у дах штабу Чорноморського флоту РФ
08:56
Війська РФ вночі чотири рази обстріляли Дніпропетровську область
08:22
Жертвами обстрілів Донецької області стали семеро людей, ще 13 поранені
23:45
У Запорізькій області під час обстрілу важко поранено дівчинку
23:12
Ракетні удари по Донбасу. З Авдіївки евакуювали останню лікарню. Головне за день ►
22:33
ЗМІ: Кремль хотів, щоб маріонетковий уряд України очолював Царьов чи Янукович
Всі новини
ВІДЕО
У Криму безпілотник влетів у дах штабу Чорноморського флоту РФ
20 серпня, 08:58
Ракетні удари по Донбасу. З Авдіївки евакуювали останню лікарню. Головне за день ►
19 серпня, 23:12
Вранці війська РФ завдали удару по Краматорську, зруйновано навчальні заклади
19 серпня, 08:19

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти