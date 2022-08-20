У Криму черговий вибух — тепер в Євпаторії

В окупованому Криму знову пролунав вибух — в Євпаторії.
Як повідомив призначений окупантами «голова Криму» Сергій Аксьонов, спрацювала система ППО.
«У Західному Криму спрацювала система ППО. Мета вражена. Постраждалих та пошкоджень немає», — запевняє Аксьонов.
Також він звернувся до кримчан із закликом зберігати спокій.
Місцеві жителі у Telegram-каналах повідомляють, що вибухи були над Заозерним, це передмістя Євпаторії.
Нагадаємо, сьогодні вранці у дах штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі влетів безпілотник.