У Криму черговий вибух — тепер в Євпаторії

В окупованому Криму знову пролунав вибух — в Євпаторії.



Як повідомив призначений окупантами «голова Криму» Сергій Аксьонов, спрацювала система ППО.



«У Західному Криму спрацювала система ППО. Мета вражена. Постраждалих та пошкоджень немає», — запевняє Аксьонов.



Також він звернувся до кримчан із закликом зберігати спокій.



Місцеві жителі у Telegram-каналах повідомляють, що вибухи були над Заозерним, це передмістя Євпаторії.





Нагадаємо, сьогодні вранці у дах штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі влетів безпілотник.