В окупованому російськими військами Бердянську Запорізької області пролунав вибух біля штабу організації «Ми разом із Росією». Про це заявив призначений окупантами «член головної ради військово-цивільної адміністрації» Запорізької області Володимир Рогов.

Він також опублікував фото пошкодженої обстрілом будівлі.

Рогов зазначив, що обійшлося без постраждалих і нагадав про недавні спроби підірвати штаби організації «Ми разом із Росією» у Мелітополі та Приазовському.

Раніше 24 серпня, нагадаємо, внаслідок підриву авто загинув призначений військами РФ «головою ВДА» селища Михайлівка Запорізької області Іван Сушко.