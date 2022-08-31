В окупованому російськими військами Бердянську Запорізької області пролунав вибух біля штабу організації «Ми разом із Росією». Про це заявив призначений окупантами «член головної ради військово-цивільної адміністрації» Запорізької області Володимир Рогов.
Він також опублікував фото пошкодженої обстрілом будівлі.
Рогов зазначив, що обійшлося без постраждалих і нагадав про недавні спроби підірвати штаби організації «Ми разом із Росією» у Мелітополі та Приазовському.
Раніше 24 серпня, нагадаємо, внаслідок підриву авто загинув призначений військами РФ «головою ВДА» селища Михайлівка Запорізької області Іван Сушко.