Вночі 1 вересня територію Одеської області російська армія атакувала ракетами типу «Онікс». Про це повідомляють в оперативному командуванні "Південь", зазначаючи, що ракети були запущені з берегового ракетного комплексу "Бастіон" з території тимчасово окупованого Криму.

Військові заявили, що одна ракета знищена силами протиповітряної оборони, а друга вдарила по відкритій місцевості, руйнувань і постраждалих немає.

Раніше у Головному управлінні Національної поліції Донецької області повідомили, що війська Росії за добу обстріляли 13 населених пунктів Донбасу.