Армия РФ ночью атаковала Одесскую область ракетами «Оникс» — ОК «Юг»

Ночью 1 сентября территорию Одесской области российская армия атаковала ракетами типа «Оникс». Об этом сообщают в оперативном командовании «Юг», отмечая, что ракеты были запущены из берегового ракетного комплекса «Бастион» с территории временно оккупированного Крыма.

Военные заявили, что одна ракета уничтожена силами противовоздушной обороны, а вторая попала по открытой местности, разрушений и пострадавших нет.

Ране в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области сообщили, что войска России за сутки обстреляли 13 населенных пунктов Донбасса.