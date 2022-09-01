ВВС: На війні в Україні загинуло понад 900 російських елітних військових фахівців

Понад 900 російських елітних військових фахівців, включно зі спецназівцями ГРУ, морпіхами та десантниками, загинули під час російського вторгнення в Україну. Про це повідомляє російська служба ВВС.



Дані журналістів ґрунтуються на списку підтверджених загиблих російських військових, який ВВС веде разом із «Медіазоною» та командою волонтерів.



Станом на 1 вересня журналісти встановили, що на війні загинули 245 співробітників Росгвардії, переважно бійці спецназу, СОБРу та ОМОНу, а також 151 військовослужбовець спецназу ГРУ. Майже кожен четвертий із загиблих у Росгвардії та спецназі ГРУ — офіцер.



Серед інших загиблих елітних військових фахівців: морська піхота – 337 осіб, ВДВ – 144 особи, військові льотчики – 67 осіб, ФСБ та ФСТ – 20 осіб.



«За оцінкою як західних, так і російських експертів, загальновійськові підрозділи російської армії виявилися не готовими до штурмових дій. У результаті завдання, які зазвичай ставляться перед піхотою, довелося вирішувати загонам спецназу, морпіхам та десантникам. Саме ці підрозділи, які традиційно вважаються елітою російської армії, зазнали відчутних втрат за шість місяців вторгнення в Україну», - пише видання.



Станом на 25 серпня, згідно з відкритими даними, які наводить «Медіазона», відомо, що в Україні загинув 5801 російський військовий.



Міноборони РФ востаннє повідомляло загальні втрати у «спецоперації» 25 березня. Тоді стверджувалося, що загинув 1351 російський військовий.