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ВВС: На войне в Украине погибли более 900 российских элитных военных специалистов

01 сентября 2022, 14:56

ВВС: На войне в Украине погибли более 900 российских элитных военных специалистов

Более 900 росийских элитных военных специалистов, включая спецназовцев ГРУ, морпехов и десантников, погибли во время российского вторжения в Украину. Об этом сообщает русская служба ВВС.

Данные журналистов основаны на списке подтвержденных погибших российских военных, который «Би-би-си» ведет вместе с «Медиазоной» и командой волонтеров.

По состоянию на 1 сентября журналисты установили, что на войне погибли 245 сотрудников Росгвардии, в основном бойцы спецназа, СОБРа и ОМОНа, а также 151 военнослужащий спецназа ГРУ. Почти каждый четвертый из погибших в Росгвардии и спецназе ГРУ — офицер.

Среди других погибших элитных военных специалистов: морская пехота — 337 человек, ВДВ — 144 человека, военные летчики — 67 человек, ФСБ и ФСО — 20 человек.

«По оценке как западных, так и российских экспертов, общевойсковые подразделения российской армии оказались не готовы к штурмовым действиям. В итоге задачи, которые обычно ставятся перед пехотой, пришлось решать отрядам спецназа, морпехам и десантникам. Именно эти соединения, традиционно считающиеся элитой российской армии, понесли ощутимые потери за шесть месяцев вторжения в Украину», - пишет издание.

По состоянию на 25 августа, согласно открытым данным, которые приводит «Медиазона», известно, что в Украине погиб 5801 российский военный.

Минобороны РФ последний раз сообщало общие потери в «спецоперации» 25 марта. Тогда утверждалось, что погиб 1351 российский военный.

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