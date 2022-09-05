Вночі російські війська обстріляли будинки та навчальні заклади Нікополя

Окупанти вночі 5 вересня обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Нікопольський район, за його інформацією, був двічі обстріляний із важкої артилерії.

«У Нікополі пошкоджені до десяти приватних будинків та багатоповерхівка. Обстрілом понівечені 9 будівель міста, серед них гімназія, дитячо-юнацька спортивна школа, магазин та кафе. Обірвало і кілька ліній електропередач - їх уже полагодили», — написав Резніченко і зазначив, що люди не постраждали.

Раніше голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що троє мирних жителів регіону загинули внаслідок обстрілу з боку російських сил за минулу добу.