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Україна вилучає краматорський завод «Енергомашспецсталь» із власності росіян

25 квітня 2024, 17:31

Україна вилучає краматорський завод «Енергомашспецсталь» із власності росіян

Україна вилучає у росіян краматорський завод «Енергомашспецсталь». Фото: Вікторія Рощина /Новини Донбасу Україна вилучає у росіян краматорський завод «Енергомашспецсталь». Фото: Вікторія Рощина /Новини Донбасу

Міністерство економіки України підготувало проект указу президента щодо вилучення з власності росіян одного з найбільших краматорських заводів — «Енергомашспецсталь». Про це пише видання «Економічна правда» із посиланням на відповідні рішення, копії яких є у розпорядженні редакції.

Згідно з документом, внесеним першим віце-прем'єр-міністром — міністром економіки Юлією Свириденко, примусовому вилученню підлягають корпоративні права у ПАТ «Енергомашспецсталь» (92,67% від статутного капіталу). Зазначений пакет акцій машинобудівного заводу належить кіпрській EMSS Holdings Limited, бенефіціаром якої є державна корпорація з атомної енергетики «Росатом».

Крім того, вилученню підлягають права вимоги щодо боргів до «Енергомашспецсталь», які, судячи з наявних даних, становлять 11,2 млрд гривень. Цю суму підприємство мало б повернути компаніям, пов'язаним із «Росатом», пише «ЕП».

Раніше повідомлялося, що незважаючи на широкомасштабну збройну агресію Росії, що триває, і те, що українські міста щодня перебувають під обстрілами загарбників, у Краматорську, який є тимчасовим адміністративним центром Донецької області, продовжують існувати підприємства, які підконтрольні або безпосередньо належать власникам з Росії. Вони не ліквідовані, не націоналізовані, а деякі навіть пов'язані з українськими політиками, яких важко назвати опозиційними чи проросійськими.

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