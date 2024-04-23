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За кілометр від армії РФ. У селі Макіївка Луганської області залишилося 8 жителів

23 квітня 2024, 23:00

За кілометр від армії РФ. У селі Макіївка Луганської області залишилося 8 жителів

У селі Макіївка Луганської області залишилося лише восьмеро людей. Хоча до війни проживало понад вісімсот. Населений пункт був захоплений армією РФ у 2022 році, потім його звільнили Сили оборони України. Зараз лінія розмежування — менше ніж за кілометр від Макіївки. Попри складну ситуацію щотижня поліцейські, ризикуючи своїми життями, привозять гуманітарну допомогу людям. «Новини Донбасу» відвідали населений пункт і поспілкувалися з поліцією та жителями.

Раз на тиждень до Макіївки приїжджає заступник начальника Управління превентивної діяльності ГУ Національної поліції у Луганській області Сергій Васильченко, щоб привезти гуманітарні набори, хліб, розгорнути «Старлінк», щоб місцеві могли зателефонувати родичам.

«На сьогодні ситуація тут складна, обстріли. Я навіть так сказав би: щодня, щогодини люди перебувають у небезпеці, багато руйнувань, багато у нас роботи, проводитимемо огляди місця подій, фіксуватимемо всі ці злочини, які йдуть з боку Російської Федерації», — розповідає Васильченко.

Один із тих, хто зостався, — Олексій. Він не може залишити матір і величезне господарство: у них під опікою кілька десятків корів, кіз і курей. Але через загострення ситуації на фронті він навіть замислюється, куди вивезти матір, а сам хоче піти захищати рідний дім у складі Збройних сил України.

«Два дні тому мама воду набирала в колонці. Потім пролунав вибух. Пощастило, що пішло у землю. А так би вбило. Льоху свого немає — до сусідського біжимо. Росіяни побачили, що в селі ще живуть, у льоху ховаються. Тепер по льоху стріляють», — ділиться Олексій.

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Олена — мати Олексія. Каже, останній обстріл вдарив по її здоров'ю, тепер вона щодня на заспокійливих.

«Обстріли стали жорсткішими і прямо б'ють по селу. От два дні тому такі обстріли були, що тікали, куди могли. Залишатися вже важко тут. Але ЗСУ відбивають атаки. Сьогодні всю ніч так билися, що то жах. Все одно відбили, от ви приїхали, бачите — тихенько. Це завдяки нашим воїнам. Ми їм дуже вдячні», — розповіла «Новинам Донбасу» Олена.

Пані Олена народилася у Макіївці і провела тут все життя. Тому дуже переймається щодо майбутнього рідного села і сподівається, що воно залишиться під контролем українських сил.

«Вірю у перемогу Збройних сил України! Ми б тут не сиділи, якби ми не вірили. Це наша земля! Я тут народилася, он на цвинтарі мої батьки, прадід, прабабуся», — каже жінка.

Їй боляче думати про те, щоб залишити будинок, та попри це запасний варіант також є. Знову окупантів тут ніхто бачити не хоче. 2022 року Макіївка понад півроку перебувала в окупації. Місцеві жителі дуже добре відчули, що таке «руський мір».

Щоразу поліцейські пропонують макіївчанам евакуюватися і готові їх вивезти. Цього разу ніхто з них не погодився. Але все таки населення Макіївки дедалі меншає, люди залишають свої будинки. Наприклад, минулого літа тут було 35 людей. Сьогодні — восьмеро. І вже половина з тих, хто залишився, починає замислюватися про евакуацію.

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