Російські загарбники будують фортифікаційні укріплення по всьому окупованому Криму

У тимчасово окупованому Криму загарбники активізують будівництво фортифікаційних споруд. Це відбувається на тлі міжнародної допомоги Україні з боку західних партнерів. Про це повідомляє Telegram-канал АТЕШ.



За інформацією агентів АТЕШ, росіяни розпочали активізацію будівництва фортифікаційних споруд по всьому Криму.



«Ми спостерігаємо цей процес біля берегової лінії, на адміністративному кордоні з Херсонською областю, а також в центрі півострова. Зводять нові окопи, зміцнюють старі та посилюють охорону логістичних об'єктів», — йдеться у повідомленні.



У відомстві припустили, що новини про швидке надходження балістичних ракет ATACMS дуже непокоять російську владу. Саме ці ракети у поєднанні з винищувачами F-16 та іншими засобами можуть знищити так званий Кримський міст, що кардинально змінить ситуацію на полі бою.



Раніше ми писали, що у Запорізькій області триває будівництво фортифікаційних укріплень для захисту від російських окупантів.