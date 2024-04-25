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Рішення про поновлення судді Верховного Суду Богдана Львова на посаді розглядають в Апеляційному суді

Оновлено
25 квітня 2024, 16:23

Рішення про поновлення судді Верховного Суду Богдана Львова на посаді розглядають в Апеляційному суді

В апеляційному суді розглядають скаргу ВСУ на поновлення судді Богдана Львова. Фото: Новини Донбасу В апеляційному суді розглядають скаргу ВСУ на поновлення судді Богдана Львова. Фото: Новини Донбасу

Сьогодні, 25 квітня, Апеляційний суд розглядає оскарження Верховного Суду України щодо поновлення на посаді судді Богдана Львова, у якого СБУ виявила російський паспорт. Про це із зали суду передає кореспондент «Новин Донбасу».

Оновлено. Суд оголосив перерву до 30 травня у розгляді справи про поновлення судді Богдана Львова на посаді у Верховному Суді.

У шостому апеляційному адмінсуді сьогодні відбувався розгляд апеляційної скарги Верховного Суду на рішення про поновлення Богдана Львова на посаді судді ВС. Під час засідання стало відомо, що для перевірки наявності громадянства РФ у судді Львова СБУ скористалася російською базою Єдиного державного реєстру нерухомості та Податковим реєстром РФ.

«О 10:40 надійшли додаткові клопотання від СБУ, які адвокати Львова не встигли розглянути. Представники Служби безпеки на суді заявили, що надіслати офіційний запит до РФ щодо підтвердження паспорта Богдана Львова неможливо через війну між нашими країнами. І додали, що в цьому контексті твердження російської сторони не цікавлять Україну», — повідомив кореспондент «Новин Донбасу».

Також співробітники спецслужби зазначили, що Суд першої інстанції своїм висновком віддав перевагу суддям. У СБУ звернули увагу, що у своїх висновках щодо російського громадянства судді Львова керувалися даними податкової служби РФ та російськими сервісами МВС.

Захист, своєю чергоюу, спирався на новину, опубліковану на сайті СБУ про ІПСО спецслужб РФ проти держслужбовців України про нібито їхнє російське громадянство.

Згодом засідання перервалося через повітряну тривогу. Суддя зазначив, що «цій справі пороблено».

Нагадаємо, 15 вересня 2022 року журналісти проєкту «Схеми» повідомили, що у заступника голови Верховного Суду України Богдана Львова є російський паспорт. Тоді сам суддя стверджував, що про своє російське громадянство йому стало відомо лише від журналістів, мовляв, це, мабуть, спроба дискредитувати його.

Натомість громадські організації України закликали президента Володимира Зеленського позбавити Богдана Львова українського громадянства.

19 вересня 2022 року на зборах Касаційного господарського суду судді проголосували за те, щоб Богдан Львів і надалі розглядав справи. Згодом СБУ підтвердила наявність громадянства РФ у Богдана Львова, а Верховний Суд виключив його зі свого штату.

За деякий час Богдан Львов попросив Окружний адмінсуд Києва про поновлення на посаді голови Касаційного суду. 10 січня Київський окружний адміністративний суд зобов'язав Верховний Суд поновити на посаді суддю Касаційного господарського суду Богдана Львова, а також виплатити йому зарплату, яку він не отримував за період вимушеного прогулу. У Верховному Суді заявили, що оскаржуватимуть це рішення.

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