В Україні через бойові дії знеструмлено понад 800 населених пунктів

Станом на 12 вересня через обстріл залишаються знеструмленими 817 населених пунктів у різних областях. Про це повідомляє прес-служба міністерства енергетики.



«Станом на 12 вересня в Україні через пошкодження, зумовлені бойовими діями, залишаються знеструмленими 817 населених пунктів та 7 978 трансформаторних підстанцій, близько 667,6 тис. споживачів», - йдеться у повідомленні.



Так, у Донецькій області без електрики залишаються близько 410,6 тисячі споживачів, у Луганській – понад 128,2 тисячі, Харківській – близько 44,6 тисячі, Миколаївській – 30,6 тисячі, Запорізькій – 18,7 тисячі, Херсонській – 15, 8 тисяч, Дніпропетровській – 3,1 тисячі, Сумській – 1,7 тисячі споживачів.



Крім того, без газопостачання залишаються 237,6 тисячі українців.



За даними Міненерго, внаслідок масованих ударів РФ 11 вересня було знеструмлено 40 підстанцій різної напруги; загинуло четверо енергетиків.



У міністерстві наголосили, що в деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або неможливі через активізацію бойових дій.