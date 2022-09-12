ЗМІ: Росіянин напав на двох українок у Франції через українську музику

12 вересня 2022, 23:41

ЗМІ: Росіянин напав на двох українок у Франції через українську музику

У Франції двоє українок потрапили до лікарні після побиття. Поліція розслідує справу, в якій наразі відомо, що жінок побив чоловік у муніципалітеті Рокбрюн-Кап-Мартен. Про це повідомляє "Європейська правда".

Місцеве видання Monaco-Matin зазначає, що постраждалі – Аліна та її мати Олена з Ізюма Харківської області, які виїхали до Франції 19 квітня. Тоді Ізюм був окупований російськими військами.

Як розповіла Аліна, вони з матір'ю прогулювалися набережною та слухали українську музику телефоном. У цей момент вони зустріли чотирьох чоловіків.

«Один із чоловіків побіг на нас. Він ударив мене в обличчя. Я впала на землю, і він ударив мене. Він вдарив мою матір тричі», – згадує дівчина. Лікарі діагностували у Олени зламаний ніс, а у Аліни – біль у ногах та голові.

За словами Аліни, нападник був росіянином – вона передбачає так, спираючись на почутий акцент у промові нападника.

Представник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко сказав, що українське посольство у Парижі взяло на особливий контроль справу побиття двох українок.

«Дипломати взаємодіють із французькими правоохоронцями для оперативного розслідування нападу, підтримують зв'язок із постраждалими, яким було надано необхідну медичну допомогу. Нападники мають бути покарані», – написав він у Facebook.

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