СМИ: Россиянин напал на двух украинок во Франции из-за украинской музыки

Во Франции двое украинок попали в больницу после избиения. Полиция расследует дело, в котором на данный момент известно, что женщин избил мужчина в муниципалитете Рокбрюн-Кап-Мартен. Об этом сообщает «Европейская правда».



Местное издание Monaco-Matin отмечает, что пострадавшие – Алина и ее мать Елена из Изюма Харьковской области, выехавшие во Францию ​​19 апреля. В то время Изюм был оккупирован российскими войсками.



Как рассказала Алина, они с матерью прогуливались по набережной и слушали украинскую музыку по телефону. В этот момент они встретили четырех мужчин.



«Один из мужчин побежал на нас. Он ударил меня в лицо. Я упала на землю, и он ударил меня. Он ударил мою мать три раза», – вспоминает девушка. Врачи диагностировали у Елены сломанный нос, а у Алины – боли в ногах и голове.



По словам Алины, нападающий был россиянином – она предполагает так, опираясь на услышанный акцент в речи нападавшего.



Представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сказал, что украинское посольство в Париже взяло на особый контроль дело избиения двух украинок.



«Дипломаты взаимодействуют с французскими стражами порядка для оперативного расследования нападения, поддерживают связь с пострадавшими, которым была оказана необходимая медицинская помощь. Нападающие должны быть наказаны», – написал он в Facebook.