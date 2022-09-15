Зеленський у Києві потрапив у ДТП

Президент України Володимир Зеленський потрапив із кортежем у ДТП у Києві. Про це повідомив речник очільника держави Сергій Никифоров.



«У Києві сталося зіткнення легковика з автомобілем президента України та машинами супроводу. Медики, які супроводжують главу держави, надали водієві легковика невідкладну допомогу та передали кареті швидкої. Президента оглянув лікар, серйозних ушкоджень не виявлено», — поінформував він.



За словами Никифорова, всі обставини ДТП з’ясують правоохоронці.



Дивіться також:



