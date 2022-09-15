Зеленский в Киеве попал в ДТП

Президент Украины Владимир Зеленский попал с кортежем в ДТП в Киеве. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.



«В Киеве произошло столкновение легковушки с автомобилем президента Украины и машинами сопровождения. Медики, сопровождающие главу государства, предоставили водителю легковушки неотложную помощь и передали карете скорой. Президента осмотрел врач, серьезных повреждений не обнаружено», — проинформировал он.



По словам Никифорова, все обстоятельства ДТП выяснят правоохранители.



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