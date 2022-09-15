У соцмережах повідомляють про вибух на базі окупантів у Новій Каховці

15 вересня 2022, 15:54

У соцмережах повідомляють про вибух на базі окупантів у Новій Каховці

Нова Каховка. Фото: Telegram Нова Каховка. Фото: Telegram

В окупованій Новій Каховці — вибух на базі російських військових.

Як повідомляє місцевий Telegram-канал, на фото — наслідки прильоту по базі російських сил в районі ГЕС.

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