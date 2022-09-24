Ринок у Новій Каховці потрапив під обстріл

24 вересня 2022, 10:04

Ринок у Новій Каховці потрапив під обстріл

Нова Каховка. Фото: Telegram Нова Каховка. Фото: Telegram

Сьогодні вночі під обстріл потрапила окупована Нова Каховка на Херсонщині. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Уточнюється, що під постріл потрапив ринок.

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