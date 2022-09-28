За добу у Миколаєві через обстріл пошкоджено 56 будинків та об'єктів інфраструктури

У Миколаєві минулої доби російські військові пошкодили 56 будинків та об'єктів інфраструктури. Про це повідомляє прес-служба поліції Миколаївської області.



"Після вчорашніх обстрілів обласного центру поліцейські задокументували 56 пошкоджених об'єктів інфраструктури: 12 багатоквартирних будинків, 12 магазинів, сім закладів харчування, офісних будівель, адмінбудівлі, аптек, медичного центру, відділення банку, театру", - йдеться у повідомленні.



Також зазначається, що росармія також обстрілювала Очаків та Весняне Миколаївського району. В Очакові поліцейські задокументували пошкодження трьох приватних житлових будинків та будівлі готелю.



У Весняному внаслідок обстрілу постраждала 59-річна місцева мешканка. Пошкоджено адмінбудівлю та зупинку громадського транспорту.



За всіма фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 КК України «Порушення законів та звичаїв війни».



Сьогодні вночі російські війська вкотре завдали ударів по Миколаєву. Детальна інформація про пошкодження та постраждалих уточнюється. На місцях події працюють правоохоронці та інші профільні служби.