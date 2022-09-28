За сутки в Николаеве из-за обстрелов повреждено 56 домов и объектов инфраструктуры

В Николаеве за прошедшие сутки российские военные повредили 56 домов и объектов инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.



«После вчерашних обстрелов областного центра полицейские задокументировали 56 поврежденных объектов инфраструктуры: 12 многоквартирных домов, 12 магазинов, семь заведений питания, офисных зданий, админздания, аптек, медицинского центра, отделения банка, театра», - говорится в сообщении.



Также отмечается, что росармия также обстреливала Очаков и Весеннее Николаевского района. В Очакове полицейские задокументировали повреждение трех частных жилых домов и здания отеля.



В Весеннем в результате обстрелов пострадала 59-летняя местная жительница. Повреждены админздание и остановка общественного транспорта.



По всем фактам следователи открыли уголовные производства по ст. 438 УК Украины «Нарушение законов и обычаев войны».



Сегодня ночью российские войска в очередной раз нанесли удары по Николаеву. Подробная информация о повреждениях и пострадавших уточняется. На местах происшествия работают правоохранители и другие профильные службы.