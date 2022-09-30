«Армія працює»: В Офісі президента відреагували на виступ Путіна

«Не звертаємо увагу на тих, кому час пити таблетки». Так очільник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на виступ Володимира Путіна.



«Ми працюємо далі та звільняємо українські території... Армія працює, Україна єдина. Тільки вперед», — зазначив Єрмак.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін закликав Україну повернутися до переговорів. Ця заява прозвучала під час церемонії підписання договорів про «входження» окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей до складу Росії.

Псевдореферендуми щодо «входження до складу Росії» окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Луганської областей пройшли з 23 по 27 вересня. За підсумками на окупованій частині Донецької області за входження до складу РФ нібито проголосували 99,23% учасників «голосування», на Луганщині — 98,42%, на Херсонщині — 87,05%, у Запорізькій області — 93,11%.



Україна та країни Заходу вважають ці «референдуми» фарсом і не визнають їхніх результатів. США та ЄС анонсували нові санкції проти Росії.



Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо Росія визнає результати «референдумів», то йому більше нема про що розмовляти з президентом РФ Володимиром Путіним.