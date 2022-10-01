«ДНР»: У Донецьку та Горлівці від обстрілів загинули мирні жителі

В окупованому Донецьку

На підконтрольній «ДНР» частині Донецької області внаслідок обстрілу за 30 вересня загинув один мирний житель. Ще один мирний мешканець загинув сьогодні вранці.



За інформацією так званого «СЦКК ДНР», учора цивільний загинув у Микитівському районі Горлівки. Поранення різного ступеня тяжкості отримали чотири цивільні особи у Київському та Куйбишівському районах Донецька, а також у Яковлівці.



«Мер» Донецька Олексій Кулемзін сьогодні вранці повідомив про загибель мирного мешканця — чоловіка 1966 року народження — у Петрівському районі.

На підконтрольній українській владі частині Донеччини внаслідок обстрілів за добу загинуло четверо людей. Ще шістьох було поранено.



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