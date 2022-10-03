Офіс генпрокурора: Понад 1200 дітей постраждали в Україні внаслідок воєнних дій

Станом на ранок 3 жовтня понад 1200 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. 416 дітей загинули та понад 784 – отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.



Зазначається, що цифри не остаточні, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.



Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 403, Харківській – 249, Київській – 116, Миколаївській – 75, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Херсонській – 57, Запорізькій – 50, Дніпропетровській – 29.



Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2562 навчальні заклади. З них 295 – зруйновано повністю.