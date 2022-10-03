Офис генпрокурора: Более 1200 детей пострадали в Украине в результате военных действий

По состоянию на утро 3 октября, более 1200 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. 416 детей погибли и более 784 - получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщает Офис генпрокурора.



Отмечается, что цифры не окончательны, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.



Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 403, Харьковской – 249, Киевской – 116, Николаевской – 75, Черниговской – 68, Луганской – 64, Херсонской – 57, Запорожской – 50, Днепропетровской – 29.



Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2562 учебных заведения. Из них 295 – разрушены полностью.