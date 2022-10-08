В Іловайську — вибух та пожежа на залізничній станції

В окупованому Іловайську

В окупованому Іловайську вночі пролунав вибух, після чого почалася велика пожежа на залізничній станції.



Як повідомляє сепаратистський сайт «ДАН», по станції було завдано ракетного удару, пошкоджено інфраструктуру.



«Під обстріл потрапила заправна станція для теплопотягів, пошкоджено три цистерни, залізничне полотно та технічні приміщення. Вночі там була велика пожежа, зараз все загашено. На місці продовжують працювати екстрені служби», — запевняють в угрупуванні «ДНР».



Також «ДНР» стверджує, що по Іловайську було завдано ракетного удару.

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