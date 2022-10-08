Офіційно: ЗСУ звільнили від загарбників шість населених пунктів Луганщини

Цього тижня ЗСУ звільнили від російських загарбників уже шість населених пунктів Луганської області. Деокупація триває. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.



«Тільки цього тижня наші воїни звільнили від російського псевдореферендуму 776 квадратних кілометрів території на сході нашої держави та 29 населених пунктів, зокрема шість у Луганській області. Всього за час від початку цієї наступальної операції вже звільнено 2434 квадратні кілометри нашої землі та 96 населених пунктів», — сказав Зеленський.



Президент окремо відзначив бійців 92-ї окремої механізованої бригади, 80-ї окремої десантно-штурмової бригади та 25-ї окремої повітряно-десантної бригади за зусилля зі звільнення української землі.



«Хороші результати є і на півдні України за цей тиждень — щодня звільняємо і там нашу землю та наших людей від псевдореферендуму. Обов'язково дійдемо і до земель, окупованих Росією раніше», — зазначив очільник держави.

Читайте також: ЗСУ звільнили від окупантів 500 квадратних кілометрів Херсонщини

Дивіться також:



