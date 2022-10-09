Окупаційна влада евакуює свої сім'ї перед наступом ЗСУ

09 жовтня 2022, 08:51

Окупаційна влада евакуює свої сім'ї перед наступом ЗСУ

Окупанти та колоборанти тікають із міст Луганської та Херсонської областей, налякані успіхами Сил оборони України. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні бойових дій за минулу добу.

 Зазначається, що представники окупаційної влади Старобільська почали евакуювати колаборантів до Луганська. Представники окупаційної влади Нової Каховки вивозять свої сім'ї на тимчасово окуповану територію АР Крим. За наявною інформацією, 7 жовтня колона з 12 мікроавтобусів вибула до Севастополя.

Окупанти продовжують тиснути на малий та середній бізнес на тимчасово окупованих територіях. З початку жовтня, у місті Горлівка, податкова інспекція розпочала перевірки з подальшим рейдерським захопленням компаній із виявленими порушеннями. Зокрема це стосується підприємців, які не захотіли перереєструвати свої компанії відповідно до російського законодавства.

 Минулої доби окупанти завдали 3 ракетних та 26 авіаційних ударів, здійснили понад 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Вночі російські війська цинічно вдарили по житлових будинках та цивільній інфраструктурі Запоріжжя. Інформація про жертв уточнюється, але вже відомо про десятки загиблих та постраждалих.

Крім того, від вогневої поразки постраждали понад 30 населених пунктів. Зокрема, Харків, Часів Яр, Попівка, Грабовське, Макіївка, Спірне, Білогорівка, Іванград, Опитне, Кліщіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Нікополь, Урожайне та Давидів Брід.

На Волинському та Поліському напрямах ситуація без істотних змін.

На інших напрямках противник робив обстріли з мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів:

на Сіверському напрямку — Липівка та Миколаївка Чернігівської області та Лісове та Рясне Сумської області;
на Слобожанському напрямку — Червона Зоря, Ветеринарне, Стрелеча, Червоне, Огіркове, Глибоке, Зелене, Стариця, Тернова та Чавунівка;
на Краматорському напрямку — Першотравневе, Новоєгорівка, Макіївка, Нове, Терни, Серебрянка, Білогорівка та Григорівка;
на Бахмутському напрямку — Верхньокам'яне, Яківське, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Зайцеве, Вершина, Зеленопілля і Опитне;
на Авдіївському напрямку — Первомайське, Водяне, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка.

У Новопавлівському та Запорізькому напрямках від обстрілу постраждала інфраструктура понад 25 населених пунктів. Серед них – Солодке, Зелене Поле, Новосілка, Вугледар, Перемога.

Внаслідок поразки Силами оборони скупчення живої сили противника підтверджено поранення понад 20 ворожих солдатів, доставлених до місцевої лікарні міста Токмака.

За наявною інформацією, у Мелітопольському районі Запорізької області під виглядом пошуку та боротьби з партизанами окупаційні війська здійснюють обшуки та викрадення приватних автомобілів у гаражних кооперативах району.

На Південнобузькому напрямку обстріли зазнали райони понад 45 населених пунктів, розташованих біля лінії зіткнення. Серед них Сухий Ставок, Квітневе, Мирне, Зоря та Тернові Поди.

Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Терни, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Первомайськ, Опитне, Невельське і Перемога.

Авіація Сил оборони завдала понад 30 ударів. Зокрема, 24 по районах зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та 9 по зенітних ракетних комплексах противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 5 БПЛА.

Ракетні війська та артилерія минулої доби вразили 2 пункти управління, 9 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 3 склади з боєприпасами та 11 інших важливих об'єктів.

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