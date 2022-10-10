Україна припиняє експорт електроенергії до ЄС через обстріл Росією енергооб'єктів

Україна через ракетний обстріл енергооб'єктів припиняє експорт електроенергії до Європейського Союзу з 11 жовтня. Про це повідомило міністерство енергетики.



«Сьогоднішні ракетні обстріли, що вразили теплову генерацію та електричні підстанції, змушують Україну піти на припинення з 11 жовтня експорту електроенергії для стабілізації власної енергосистеми», — йдеться у повідомленні Міненерго.



Там зазначили, що українська електроенергія допомагала Європі замінювати російський газ.

Сьогодні вранці Росія завдала масованих ракетних ударів по Україні. Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль , десятки ракет потрапили в об'єкти енергетичної інфраструктури в 11 областях та місті Києві. Електропостачання порушено практично по всій країні. У 8 регіонах є проблеми з водопостачанням.



Шмигаль пообіцяв, що більшість об'єктів енергетичної інфраструктури влада зможе відновити вже сьогодні, частину — завтра.