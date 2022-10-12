ЗАЕС знеструмлена через обстріл російських військ — «Енергоатом»

Вранці внаслідок ракетного обстрілу російськими військами було пошкоджено підстанцію «Дніпровська» у Дніпропетровській області, аварійно відключилася лінія зв'язку 750 кВ ЗАЕС – «Дніпровська», Запорізька АЕС повністю знеструмлена. Про це повідомили у компанії «Енергоатом».



Зазначається, що в автоматичному режимі включилися дизель-генератори.

«Енергоатом» підготував і відправив на ЗАЕС чергову партію дизельного пального. Однак станом на 10:00 російська сторона не пропускає колону автомобілів компанії», - повідомили в «Енергоатомі».

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