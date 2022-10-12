ЗАЭС обесточена из-за обстрелов российских войск — «Энергоатом»

Утром в результате ракетных обстрелов российскими войсками была повреждена подстанция «Днепровская» в Днепропетровской области, в результате чего аварийно отключилась линия связи 750 кВ ЗАЭС – «Днепровская», Запорожская АЭС оказалась полностью обесточенной. Об этом сообщили в компании «Энергоатом».



Отмечается, что автоматическом режиме включились дизель-генераторы.

«Энергоатом» подготовил и отправил на ЗАЭС очередную партию дизельного горючего. Однако по состоянию на 10.00 российская сторона не пропускает колонну автомобилей компании», - сообщили в «Энергоатоме».

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