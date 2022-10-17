До трьох збільшилася кількість жертв атаки російського дрону на Київ

До трьох осіб зросла кількість жертв внаслідок атаки на житловий будинок у Києві. Про це повідомив заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко.



Також він написав, що було врятовано 19 людей.



Серед трьох загиблих внаслідок атаки російських дронів у Києві — молода пара, чоловік та дружина, які чекали на дитину, повідомив мер Віталій Кличко.



Жінка була на шостому місяці вагітності.

Вранці 17 жовтня у Києві іранський дрон-камікадзе зруйнував житловий будинок. За даними військової адміністрації міста всього по Києву було завдано 4 удари під час ранкової атаки дронами.